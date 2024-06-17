Эксперты оценили шансы сборной Украины начать Евро-2024 с победы

17 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Румыния — Украина. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами сборную Украины: поставить на победу подопечных Сергея Реброва можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 50% вероятности.

Успех румын оценён в 4.30 (22%). Ставки на ничью принимаются за 3.50 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

На победу сборной Украины с форой (-1.5 гола) выставлен коэффициент 3.70. Если Румыния победит с разницей в два и более мяча, зайдёт коэффициент 10.0.

Победа Украины всухую идёт за 3.20, а победа Румынии всухую — за 7.20.