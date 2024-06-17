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Румыния — Украина: букмекеры предсказали счёт матча Евро-2024

Румыния — Украина: букмекеры предсказали счёт матча Евро-2024
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17 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Румыния — Украина. Старт игры намечен на 16:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами сборную Украины: поставить на победу подопечных Сергея Реброва можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 50% вероятности.

Успех румын оценён в 4.30 (22%). Ставки на ничью принимаются за 3.50 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Наиболее вероятный исход встречи — 1:0 в пользу сборной Украины (5.90). Чуть ниже оценивается вероятность ничьей 1:1 (6.00).

Ставки на победу Украины со счётом 2:0 принимаются за 8.00. На нулевую ничью дают 8.60, а на 2:1 в пользу украинцев — 8.90.

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