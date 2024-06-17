Бельгия — Словакия: букмекеры назвали самый вероятный счёт

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17 июня на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия) состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Словакия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе «красных дьяволов»: поставить на сборную Бельгии можно с коэффициентом 1.50, что составляет 66% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1500 рублей.

Успех сборной Словакии оценён в 7.40 (13%). Ставки на ничью принимаются за 4.75 (21%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10.

Самый вероятный счёт матча — 2:0 в пользу сборной Бельгии (6.70). На победу бельгийцев 1:0 дают 6.80.

Чуть ниже оценивается вероятность ничьей 1:1 (7.70) и победы сборной Бельгии со счётом 2:1 (8.30).

Заключить пари на 3:0 в пользу Бельгии предлагают за 9.70.