Румыния – Украина: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Румыния – Украина на Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.67.

«Матч группы Е в Мюнхене на «Альянц Арене», там сыграют сборные Румынии и Украины. Понятно, что были товарищеские матчи между этими командами, давным-давно, еще в 2016 году они в последний раз играли друг с другом. Тогда была супервеселая игра, которая завершилась победой сборной Украины со счетом 4:3. Но сейчас ситуация изменилась.

Здесь первый тур, здесь первый матч. Конечно, у украинцев подбор игроков посерьезнее, чем у румын, но тоже есть свои звезды у сборной Румынии — тот же Хаджи, есть Пушкаш. Команда у тренера Иорданеску очень качественно играет в обороне. И сборная Румынии на всякий случай достаточно неожиданно выиграла свою отборочную группу, опередив не кого-нибудь, а сборную Швейцарии, и ни разу она не проиграла. Да, перед чемпионатом Европы были две товарищеские игры — с Болгарией и Лихтенштейном, и обе завершились вничью 0:0, но там, возможно, под какими-то нагрузками команда была, или что-то наигрывал Иорданеску. Здесь официальная игра.

Сборная Украины, располагая хорошим, качественным составом и интересным, опытным уже достаточно тренером Сергеем Ребровым, фаворит. Но это первая игра, и я бы здесь вот на победителя не стал бы рисковать давать прогноз. Мне кажется, что это будет такой тяжелый, скупой на моменты, тесный матч, в котором вряд ли команды пробьют «вершок», тем более, как я уже говорил, сборная Румынии достаточно неплохо играет в обороне. Прогноз мой — тотал меньше 2,5 за 1,67», — приводит слова Генича «РБ Спорт».