Румыния — Украина: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2024 в Мюнхене

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Украина.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.74.

«Румыния и Украина сыграют в 1-м туре чемпионата Европы в Германии. Да, если смотреть на уровень игроков, то украинцы тут видятся фаворитами. Но так легко я бы предстоящего соперника со счетов не сбрасывал.

Украина подходит к старту Евро в неплохой форме. В пассиве команды всего лишь одна неудача в 2024 году – 1:3 от Польши. В отборе на ЧЕ украинцы едва не финишировали вторыми, опередив Италию. Только по дополнительным параметрам сборная уступила. Но в стыковых матча она сперва справилась с Боснией и Герцеговиной (2:1), а затем и с Исландией (2:1).

А вот Румыния отборочный этап Евро-2024 тоже провела хорошо, даже лучше Украины. В своей группе команда финишировала первой, опередив на пять и более очков таких равных противников, как Швейцарию и Израиль. Мало кто ожидал от румын таких результатов. Но за все 10 туров они ни разу не проиграли.

Но вот в товарищеских матчах недавно у подопечных Эдуарда Йордэнеску возникли некоторые проблемы – ни одной победы в четырёх играх. Вничью Румыния сыграла с Северной Ирландией (1:1), с Болгарией (0:0) и с Лихтенштейном (0:0), а также проиграла Колумбии (2:3). Украина же в июне смогла не проиграть Германии в матче – 0:0.

Да, если выбирать тут фаворита, то чуть больше я верю в успех Украины. Хотя и определённые шансы Румынии я вижу – её слишком недооценивают, что может помочь команде. Учитывая не самую высокую результативность соперников в последнее время, и тут поставлю на голы. Думаю, они сыграют осторожно и больше двух голов не забьют», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».