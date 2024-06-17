Румыния — Украина: прогноз Семёна Зигаева на матч группы Е Евро-2024

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Украина.

Ставка: победа Украины за 2.00.

«Румыния великолепно прошла отбор на Евро, первое место в группе со Швейцарией — дорогого стоит! Сборная Йордэнеску показывала отличный футбол, но в 2024 году что-то разладилось. В четырёх товарищеских играх три ничьих и одно поражение.

Казалось бы, не та статистика, с которой можно подходить к Евро, но на турнире команда может себя показать. Николае Станчу — главный мозг и креатив команды. От его настроя и формы будет зависеть многое. Чаще всего команда играет высокими передачами, адресатами обычно выступают высокие нападающие: Георге Пушкаш и Денис Алибек.

Украина попала на Евро в четвёртый раз подряд, за это время лучшим её результатом был четвертьфинал три года назад. Тогда в 1/8 финала прошли Швецию, но с мощной Англией ничего поделать не смогли. В этом отборе команда Сергея Реброва заняла лишь третье место, путь на чемпионат пришлось прокладывать через стыковые матчи, где были обыграны исландцы и боснийцы.

В товарищеский матчах случились все из возможных результатов. Ничья с Германией, поражение от Польши и победа над Молдавией. В предстоящем матче, скорее всего, именно Украина завладеет инициативой, румыны редко отходят от своей игры и наверняка будут действовать через дальние забросы. Оборона команды Йордэнеску — не самая сильная её сторона. Сдержать атакующий порыв соперника будет сложно. Наш вариант — победа Украины», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».