Румыния — Украина: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Европы по футболу

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Румыния — Украина.

Ставка: обе забьют за 2.02.

«В первом туре Евро-2024 сойдутся команды Румынии и Украины. Я считаю украинцев одними из фаворитов группы, даже несмотря на наличие в их квартете Бельгии и Словакии. Румынам в этой группе мало что светит. Хотя в этой конкретной игре они могут зацепиться за очки.

В квалификации чемпионата Европы Румыния выступила весьма неплохо – сумела финишировать первой. Правда, сильных соперников у нее не было – только Швейцария и Израиль навязывали борьбу команде. Как раз неудачи швейцарцев в заключительных турах и позволили румынам финишировать на первой строчке.

Украина, с одной стороны, хуже провела квалификацию Евро-2024 – финишировала третьей и в итоге пробилась на турнир только через стыки. Но стоит все равно похвалить команду, ведь она завершила основной этап отбора, имея в активе столько же очков, сколько было и у Италии, финишировавшей выше только по дополнительным параметрам. А ведь в группе была еще и Англия.

Свой высокий уровень украинская команда подтвердила позже и в товарищеских матчах – сыграла вничью с Германией (0:0), обыграла Молдову (4:0). Но вот в игре с равным противником коллектив уступил – 1:3 от Польши. Однако Румыния сейчас и вовсе идет на серии без викторий из четырех встреч. В том числе, не сумел коллектив одолеть в спаррингах Северную Ирландию (1:1), Болгарию (0:0) и Лихтенштейн (0:0).

Больше я тут верю в победу Украины. Сборная имеет в своем составе игроков уже мирового класса. Тут и Зинченко из «Арсенала», и Мудрик из «Челси», и главная сенсация испанского сезона, Довбик из «Жироны». Румыния подобным кадровым резервом, само собой, не обладает. Однако у номинальных хозяев поля все равно есть шансы. Да и украинцев в деле мы пока не видели, возможно, в первом туре они будут еще не столь уверены в себе.

Так что лучше поставлю на голы. Моя ставка – обе команды забьют», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».