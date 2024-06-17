Румыния — Украина: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Европы 17 июня

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Румыния – Украина.

Ставка: победа Украины за 2.00.

«Сборная Румынии хотя и вышла на чемпионат Европы напрямую из группы, при подготовке к главному футбольному событию лета выглядит не лучшим образом. Например, при последнем контрольном «прогоне» подопечные Эдуарда Йордэнеску не сумели дома переиграть сборную Лихтенштейна (0:0). Понятно, что выражение «футбольный карлик» уже давно ушло в прошлое, но результаты болельщиков румынской команды в товарищеских матчах их явно не радуют. До этого были столь же блеклые ничьи с Болгарией (0:0) и Северной Ирландией (1:1) и поражение от Колумбии (2:3).

А вот сборная Украины, пробившись на Евро через дополнительный путь, обыграв там Боснию и Герцеговину с Исландией с одинаковым счётом 2:1, и сейчас демонстрирует хорошую готовность. Так, совсем недавно команда Сергея Реброва разгромила Молдавию на её поле – 4:0.

Стартовый матч на чемпионате Европы не станет результативным для обеих команд. Скорее всего, всё решит один забитый мяч. Украина победит», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».