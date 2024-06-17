Бельгия — Словакия: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Европы — 2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Словакия.

Ставка: гол Лукаку за 1.83.

«Сборная Бельгии – команда с выдающимся набором уникальных по своим качествам игроков. Каждый крупный турнир мы ждём, что она наконец начнёт представлять собой реального претендента на победу, но раз за разом разочаровываемся – по крайней мере, так было до Евро-2024. Сумасшедше талантливое поколение Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку выросло – теперь это не молодая сборная, а самые настоящие матёрые волки, которые сверхуспешны на клубном уровне. Сможет ли сборная Бельгии наконец показать солидный результат – всё ещё большая загадка, ответ на которую мы узнаем через месяц.

А вот в чём лично у меня нет никаких сомнений – так это в превосходной форме Лукаку, на которого к тому же будут направлены все передачи от Де Брёйне и компании. В такой группе, как эта, со Словакией, Румынией и Украиной, Ромелу по факту может оформить статус лучшего бомбардира Евро уже на групповом этапе. Чем не мотивация для Лукаку, который прямо сейчас находится в самом расцвете сил? Мой прогноз – гол Ромелу Лукаку», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».