Бельгия — Словакия: ставка Александра Мостового на матч группы Е Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Бельгия — Словакия.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Бельгия и Словакия сойдутся в рамках 1-го тура чемпионата Европы в Германии. Конечно, на первый взгляд тут фаворит очевиден. Но я бы не торопился сбрасывать со счетов словаков. Не факт, что бельгийцы добудут лёгкую победу.

Бельгия выглядит очень прилично. Несмотря на смену поколений – ушёл Азар, сейчас ещё и отсутствует Куртуа – и нового тренера Тедеско, сборная продолжает добиваться успехов. После ЧМ-2022 команда почти только выигрывала, ни разу не уступила. На этапе отбора на Евро проблем у неё не возникло.

В недавних товарищеских встречах «красные дьяволы» тоже не проигрывали. Помимо очевидных побед над Черногорией (2:0) и Люксембургом (3:0), были и тяжёлые ничьи с Ирландией (0:0) и с Англией (2:2). Всё ещё присутствуют опытные игроки в составе национальной команды. Конечно, важнейшее значение имеет Кевин Де Брёйне.

Словакия же звёздным составом похвастаться не может. Но сборная и без того пока добивалась успехов. В товарищеских матчах она в 2024 году проиграла только Австрии (0:2). После этого у команды были 1:1 с Норвегией, 4:0 с Сан-Марино и с Уэльсом. В отборе на Евро словаки тоже были сильны – финишировали вторыми, уступив только Португалии.

Я, конечно, победу Словакии тут не предвижу. Но и в Бельгии я немного сомневаюсь. Еще свежи в памяти неудачи сборной на ЧМ-2022, несмотря на тот же сильный состав. Сейчас «красным дьяволам» предстоит играть против крепкого соперника. Словаки могут упереться и дать равный бой бельгийцам.

Учитывая то, как пока проходят игры на этом Евро, предложу поставить на голы. Мой вариант пари — обе сборные забьют», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».