Бельгия — Словакия: прогноз Артура Петросьяна на матч группового этапа Евро-2024

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Словакия.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Бельгийцы – явные фавориты, и у них всё в порядке с атакующим потенциалом, немало звёзд именно по части игры впереди. Но есть проблемы, они прежде всего касаются обороны и игры без мяча, игры после потерь мяча. Никуда не делась проблема с центром обороны, по-прежнему кое-как наскребает Тедеско игроков на эти ключевые позиции. В общем, не то, чего можно было бы желать болельщикам сборной Бельгии.

У словаков, мне кажется, сейчас команда даже превосходит по своему уровню, по своему потенциалу ту, которую вроде бы все считали золотым поколением. Очень дисциплинированная команда, хороша в контратаках. Отборочный этап на очень достойном уровне команда провела, всего два поражения, оба от португальцев. В общем, мне кажется словаки просто так бельгийцам матч не отдадут, будут биться. По крайней мере, упираться будут достаточно долго.

Я бы предположил, что хотя бы раз словаки отличатся и как минимум раз отличатся и бельгийцы. Так что мой здесь прогноз – «обе забьют» за 1.90», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».