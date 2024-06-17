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Бельгия — Словакия: прогноз Семёна Зигаева на встречу Евро-2024

Бельгия — Словакия: прогноз Семёна Зигаева на встречу Евро-2024
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Словакия.

Ставка: победа Бельгии и ТБ 2.5 за 2.20.

«Звёздное поколение бельгийцев потихоньку сходит на нет, за последние 10 лет у сборной лишь одно достижение — бронза чемпионата мира — 2018. В остальном, даже несмотря на таких игроков как, например, Де Брёйне, Куртуа, Лукаку и Азар, были провалы. Евро-2024 — одна из возможностей всё исправить.

К турниру команда Доменико Тедеско подошла в отличной форме. Во-первых, ни одного поражения в квалификации, 20 очков и заслуженное первое место. Во-вторых, две уверенные победы в товарищеских матчах в преддверии Евро, команда на ходу и навряд ли упустит возможность выйти в плей-офф с первого места.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Словакия в своей отборочной группе заняла второе место. Пожалуй, это максимум, на который можно было рассчитывать, ибо Португалию было не остановить. Команда Франческо Кальцоны, равно как и бельгийцы, здорово выступили в товарищеских матчах. Победу над Сан-Марино рассматривать всерьёз не стоит, а вот разгром Уэльса — куда более интересный момент. Куцка, Боженик, Беней и автогол Ампаду сделали счёт 4:0. Отличная генеральная репетиция перед 1-м туром чемпионата Европы.

Даже несмотря на смену поколений, квалификацию игроков сборной Бельгии под сомнение ставить не стоит. Команда в отличной форме и наверняка начнёт демонстрировать это с 1-го тура. Ставка: победа Бельгии + тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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