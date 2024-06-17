Бельгия — Словакия: ставка Романа Павлюченко на матч группового раунда Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Словакия.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 1.75.

«Бельгия и Словакия сыграют в 1-м туре чемпионата Европы 17 июня. Как по мне, никакой интриги тут нет. Ожидается уверенная победа бельгийцев, состав которых сильно превосходит словаков.

Бельгия после ЧМ-2022 только подтверждала свой высокий статус. Да, на мундиале добиться каких-либо успехов ей не удалось. Но «красные дьяволы» не стали долго расстраиваться, а нацелились на выход в финальный раунд Евро-2024, что у них под руководством Тедеско и получилось.

Словакия тоже провела хороший отборочный этап на чемпионат Европы. Собственно, мало кто сомневался в том, что мы увидим эту команду в турнире. У неё всегда есть крепкие игроки в составе. Итог квалификации – вторая строчка и прямое попадание на ЧЕ. Только Португалии команда уступила, но это было ожидаемо.

В последних товарищеских матчах словаки выступили не лучшим образом. Только одну равную команду удалось им обыграть – 4:0 с Уэльсом. Тот же счёт в матче с Сан-Марино не так удивляет. А вот Норвегию (1:1) и Австрию (0:2) коллектив не сумел обыграть, что вызывает определённые вопросы.

Бельгия же увереннее провела подготовку к Евро – не проигрывала. Хотя и две тяжёлых ничьих у неё были – 0:0 с Ирландией и 2:2 с Англией. А в июне «красные дьяволы» переиграли Черногорию (2:0) и Люксембург (3:0).

Думаю, у Бельгии тут проблем не должно возникнуть. Это команда мирового класса – у неё очень сильный состав. Словакии будет тяжело», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».