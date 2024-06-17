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Бельгия – Словакия: ставка Игоря Семшова на матч группы Е Евро-2024

Бельгия – Словакия: ставка Игоря Семшова на матч группы Е Евро-2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Бельгия – Словакия.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 1.75.

«Сборная Бельгии уже давно подбирается к большой победе. Вот и на предстоящем чемпионате Европы команду Доменико Тедеско можно и нужно считать одним из главных претендентов на европейскую корону. А её главная звезда Ромело Лукаку по-прежнему в строю и продолжает заколачивать мяч за мячом. В активе 31-летнего нападающего 85 голов в 115 играх за сборную!

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Словакии на этом фоне не выглядит фаворитом, но и говорить о том, что данная сборная будет для бельгийцев лёгкой добычей, никак нельзя. Во-первых, словаки уверенно квалифицировались на Евро из группы, как и Бельгия, во-вторых, среди подопечных Франческо Кальцона есть несколько очень хороших игроков. А недавно Словакия разгромила в товарищеском матче Уэльс – 4:0.

И всё же в этой встрече Бельгия явный фаворит. Она и победит», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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