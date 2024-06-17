Австрия — Франция: ставка Игоря Семшова на матч группы D чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Австрия – Франция.

Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.88.

«Сборная Австрии не так уж и часто выходит в финальный раунд крупнейших международных футбольных турниров. Но сейчас у этой страны есть очень крепкая национальная команда. А возглавляет её Ральф Рангник. Победы в товарищеских матчах над Сербией (2:1), Турцией (6:1), Словакией (2:0) и Германией (2:0) говорят именно об этом.

Хотя сборная Франция в любом случае фаворит. И подопечные Дидье Дешама будут стремиться к покорению Евро. В составе «трёхцветных» по-прежнему сплошь звёзды – Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Антуан Гризман, Усман Дембеле, Кингсли Коман…

И эти звёзды не сумели накануне старта чемпионата Европы переиграть у себя дома сборную Канады – 0:0. Что ж, тем злее французы будут сейчас», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».