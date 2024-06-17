Австрия — Франция: прогноз Алексея Гасилина на игру Евро-2024 17 июня

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Франция.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.22.

«Один из главных фаворитов турнира играет против тёмной лошадки этого Евро! Многие говорят, что австрийцы могут зайти очень далеко на полях Германии, я соглашусь с этим. Этот матч будет очень интересен, потенциал Франции в атаке космический, россыпь индивидуально сильных игроков Мбаппе — Дембеле — Тюрам — Коман — Баркола. Что ни игрок, то звезда. Да и группа очень сильная, Нидерланды и Польша, так что победа Франции очень нужна, но и Австрия прекрасная команда.

C 2023 года проиграли лишь раз. Это была игра с Бельгией в отборе (2:3). Отборочный раунд Австрия прошла хорошо, вышла уверенно и в товарищеских матчах выглядит сильно. Обыграли турок (6:1), сербов (2:1) и расписали ничью со Швейцарией.

Линия атаки также хороша, да и весь состав — это практически игроки Бундеслиги, так что в такой сильной группе команды будут стараться сразу набрать очки. Когда смотришь на сборную Франции, то понимаешь, что их атака превышает оборону. В защите у Франции бывают проблемы, если не брать отбор, где они проехались катком и пропустили всего три мяча. По последним товарищеским играм мы видели, что даже канадцы имели возможность забить, а Австрия будет на порядок сильнее. Думаю, что и поддержка будет сильнее у австрийцев, и они будут играть также с позиции силы, в свой классический прессинг. «Автобуса» от них мы не увидим, добавьте пару исторических фактов, что в трёх из четырёх последних матчей они забивали друг другу.

Думаю, в этой игре мы увидим хороший голевой футбол. Я предлагаю взять обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».