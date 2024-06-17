Австрия — Франция: ставка Александра Мостового на встречу группы D Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Австрия — Франция.

Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.85.

«Австрия и Франция сойдутся в 1-м туре Евро-2024 17 июня. Тут, конечно, всё почти очевидно. Австрийцы будут бороться, но французы слишком сильны.

Австрия в квалификации Евро показала отличные результаты. Под руководством Рангника команда играла уверенно и надёжно. Только бельгийцам команда на финише уступила, и то – на одно очко. От Швеции коллективу удалось оторваться на девять очков.

Хорошие результаты австрийцы показали и в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы. Чего только стоит разгромная победа над Турцией – 6:1. Но были и 2:0 со Словакией, 2:1 с Сербией и 1:1 со Швейцарией. К ЧЕ подопечные Рангника подошли с явным желанием побороться за плей-офф.

Французы же особых проблем в отборе на чемпионат Европы не испытали. Команда уверенно финишировала первой. В рамках подготовки к турниру подопечные Дешама были не столь успешны, но и соперники у них были совершенно разного калибра – 0:2 от Германии, 3:2 с Чили, 3:0 с Люксембургом и 0:0 – с Канадой.

Само собой, помимо попадания в финал, от Франции ничего не ждут. Там желательно бы и выиграть. Мы уже привыкли видеть эту сборную в финалах международных турниров. Так и сейчас – у подопечных Дешама есть все шансы на неплохой Евро, возможно, чемпионский. Все звёзды в строю, Мбаппе заряжен.

Но тут речь про 1-й тур. А в нем – тяжёлая Австрия. Рангник, конечно, подготовится к игре с французами. Так что, скорее всего, разгрома мы тут не увидим. Но три очка достанутся «трёхцветным», в этом можно не сомневаться», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».