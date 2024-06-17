Австрия — Франция: ставка Романа Павлюченко на матч группового этапа Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Франция.

Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.88.

«Австрия и Франция встретятся, чтобы определить победителя в 1-м туре Евро-2024. Конечно, легко тут французам не будет. Австрийцы представляют крепкий коллектив. Но думаю, у подопечных Дешама слишком много планов на этот Евро. В этом матче они очков не потеряют.

Франция явно приехала на Евро-2024 за победой. На ЧМ-2022 команда была максимально близка к успеху. Сейчас сильных изменений в составе у коллектива нет – основные звёзды заматерели и набрались опыта. Просто смертоносное нападение у французов – Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру.

Австрийцы же показали хорошие результаты во время отбора на чемпионат Европы. Сборная финишировала второй в группе, всего в одном очке от Бельгии. Если бы не поражение как раз от бельгийцев в одном из последних туров, то могли бы они и первыми стать. Учитывая наличие в соперниках ещё и Швеции – это хороший результат.

Я считаю Австрию одной из «тёмных лошадок» этого Евро. Конечно, у неё довольно тяжёлая группа – помимо французов, есть ещё Нидерланды и Польша. Но в квалификации на ЧЕ подопечные Рангника выглядели очень неплохо. Да и свои звёзды в составе у них есть.

Разгромной победы «трёхцветных» я тут точно не жду. Мбаппе и Дембеле – ещё не гарант уверенной победы, мы это увидели в этом сезоне на примере «ПСЖ». Но итоговые три очка всё-таки достанутся подопечным Дешама, я думаю. Звёздный состав и рвение к успеху на Евро у них имеются. Австрия, возможно, не с разгромным счётом, но всё же проиграет тут», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».