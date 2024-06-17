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Австрия — Франция: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 в Дюссельдорфе

Австрия — Франция: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 в Дюссельдорфе
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Франция.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 2.20.

«Для Австрии это третий чемпионат Европы подряд. В 2016-м из группы выйти не удалось, зато на Евро-2020 получилось дойти до 1/8 финала, пока это наивысшее достижение для сборной.

Команда Ральфа Рангника в отборе была хороша. 19 очков, лишь на одно меньше, чем у лидера группы — Бельгии. В составе есть и известные игроки, например Кристоф Баумгартнер, Конрад Лаймер, Марсель Забитцер. С таким составом команда вполне может рассчитывать на выход в плей-офф. Последние матчи показали, что Австрия в отличной форме. Победа над Сербией и ничья с другим участником Евро — Швейцарией — говорят о том, что отбывать номер на полях Германии команда точно не будет.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция традиционно один из фаворитов всего чемпионата. Имея сильное поколение, которое шесть лет назад одержало победу на чемпионате мира, команда никак не может добраться до золотых медалей Евро. В квалификации у французов лишь одна ничейная осечка, и та — в ничего не значащем матче последнего тура. Килиан Мбаппе — один из тех, кто должен будет повести Францию к новым победам. Уже в ближайшее время он может обойти Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров сборной, а там и до Жиру недалеко. Франция с таким составом должна рассчитывать минимум на полуфинал, поэтому предположу, что сборная Австрии для неё большим препятствием не станет. Наш вариант — победа Франции и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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