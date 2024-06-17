Австрия — Франция: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 в Дюссельдорфе

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Франция.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 2.20.

«Для Австрии это третий чемпионат Европы подряд. В 2016-м из группы выйти не удалось, зато на Евро-2020 получилось дойти до 1/8 финала, пока это наивысшее достижение для сборной.

Команда Ральфа Рангника в отборе была хороша. 19 очков, лишь на одно меньше, чем у лидера группы — Бельгии. В составе есть и известные игроки, например Кристоф Баумгартнер, Конрад Лаймер, Марсель Забитцер. С таким составом команда вполне может рассчитывать на выход в плей-офф. Последние матчи показали, что Австрия в отличной форме. Победа над Сербией и ничья с другим участником Евро — Швейцарией — говорят о том, что отбывать номер на полях Германии команда точно не будет.

Франция традиционно один из фаворитов всего чемпионата. Имея сильное поколение, которое шесть лет назад одержало победу на чемпионате мира, команда никак не может добраться до золотых медалей Евро. В квалификации у французов лишь одна ничейная осечка, и та — в ничего не значащем матче последнего тура. Килиан Мбаппе — один из тех, кто должен будет повести Францию к новым победам. Уже в ближайшее время он может обойти Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров сборной, а там и до Жиру недалеко. Франция с таким составом должна рассчитывать минимум на полуфинал, поэтому предположу, что сборная Австрии для неё большим препятствием не станет. Наш вариант — победа Франции и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».