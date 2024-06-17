Бельгия — Словакия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024 во Франкфурте

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия – Словакия на Евро-2024.

Ставка: ТМ 3 за 1.70.

«В группе Е сборная Бельгии, которая является явным и главным фаворитом, сыграет против сборной Словакии. Этот матч пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Бельгийцы уже потихонечку сходят с пути, я про то легендарное поколение. Приходят новые футболисты, но по-прежнему у сборной Бельгии классный состав по именам. Тут и Доку есть, и Де Брейне, разумеется, и Троссард, и Ромелу Лукаку. Они все на месте. Есть Опенда. Не попал Тибо Куртуа в окончательную заявку Доменико Тедеско. Но об этом уже было объявлено ранее. Ключевую роль всё-таки в сборной Бельгии играет не вратарь, как кажется, а полузащита и атака. Если Лукаку не будет транжирить голевые моменты, то для бельгийцев всё должно быть хорошо.

Что касается сборной Словакии, то её возглавляет по-прежнему Франческо Кальцона, который по ходу сезона возглавил ещё «Наполи». Словакия в третий раз подряд сыграет на чемпионате Европы. Не всё у словаков удачно проходило на предыдущих чемпионатах. Сейчас перед чемпионатом сыграли с Сан-Марино и Уэльсом — обыграли и тех, и других 4:0. Но, конечно, Бельгия — команда несколько иного склада.

Словаки редко кому проигрывают крупно и только в группе там много пропустили от сборной Португалии в отборе. На официальном уровне сборная не уступает в два гола или крупнее уже на протяжении более двух десятков матчей, поэтому, мне кажется, несмотря на статус Бельгии, словаки могут упереться и создать немалые проблемы команде Доменико Тедеско. Мой прогноз – «тотал меньше 3» за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».