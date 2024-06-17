Австрия — Франция: прогноз Константина Генича на игру группы D Евро-2024 в Дюссельдорфе

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Австрия – Франция на Евро-2024.

Ставка: победа Франции и ТБ 1.5 за 1.75.

«В Дюссельдорфе главный фаворит чемпионата Европы сборная Франции сыграет против сборной Австрии. Как играют австрийцы, нам прекрасно известно. Её возглавляет Ральф Рангник. Команда просто безостановочно носится, постоянно прессингует, очень хороший современный футбол показывает. И несколько ярких побед за последнее время команда одержала. И уже, по-моему, больше года австрийцы никому не проигрывают.

Но тут напротив сборная Франции с потрясающей обоймой игроков, с потрясающим подбором игроков. И Франция будет играть так, как захочет сама, а не как заставит соперник. Хотя, конечно, австрийцы проблемы создать могут. Килиан Мбаппе воодушевлён, у Дембеле там небольшое повреждение, но вроде как он в строю, должен будет сыграть. Есть Кингсли Коман, если что, есть Оливье Жиру, палочка-выручалочка сборной Франции на многих больших турнирах. Ну и есть, конечно, бриллиант, алмаз, гений — Антуан Гризманн, который может перевернуть игру просто на ровном месте.

Австрия упрётся, в этом нет никаких сомнений. Но, мне кажется, Франция должна начать уверенно, вот как должен начинать фаворит, а дальше уже по накатанной идти по дистанции. Мой прогноз на этот матч – победа Франции и тотал больше 1.5 за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».