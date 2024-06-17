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Румыния — Украина: кто фаворит матча группы Е Евро-2024 17 июня

Румыния — Украина: кто фаворит матча группы Е Евро-2024 17 июня
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17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Румыния — Украина. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами жёлто-синих: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.04. Успех румын оценён в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Смотреть матч Евро-2024 Румыния — Украина можно будет на «Оkko Спорт».

Аналитики считают, что матч Румыния — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют румыны, сыграет коэффициент 1.55. Гол украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Румыния завершила квалификацию на Евро-2024 без поражений. Для «трёхцветных» это уже очень большой успех. Уровень развития футбола в стране скромный. В мировом рейтинге сборная занимает только 46-е место.

Квалификацию на Евро-2024 румыны прошли не только за счёт своей хорошей игры, но и благодаря невысокому уровню соперников. Из серьёзных испытаний была только не обладающая выдающейся стабильностью Швейцария. «Жёлтые» сыграли с ними вничью — 2:2 и победили дома — 1:0.

У сборной Украины оппозиция была куда серьёзнее. Ей досталась Англия и Италия. Соперники грозные, но что Сергею Реброву до трудностей? Благодаря его стараниям жёлто-синие подходят к Евро-2024 в одном из лучших состояний за последние пять лет.

В недавних товарищеских встречах украинцы сыграли вничью с Германией (0:0) и разгромили Молдавию (4:0). Было ещё, конечно, поражение в игре с Польшей (1:3), но это редкий случай, когда у жёлто-синих не пошла игра. К чемпионату Европы в Германии они подходят в собранном виде.

Сборная обогащена рядом лидеров, которые провели отменный сезон на клубном уровне. В числе таковых Андрей Лунин, ставший лучшим бомбардиром Примеры Артём Довбик, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Георгий Судаков.

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