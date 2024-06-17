Бельгия — Словакия: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров

17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Словакия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.50. Успех словаков оценён в 7.30. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Смотреть матч Евро-2024 Бельгия — Словакия можно будет на канале «Матч!».

Аналитики считают, что матч Бельгия — Словакия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют бельгийцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол словаков доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Ещё по товарищеским матчам с Сербией (1:0) и Германией (3:2) после ЧМ-2022 стало понятно, что у «золотого» поколения сборной Бельгии всё же есть шансы выиграть медали. Доменико Тедеско оказался как раз тем тренером, который был нужен «красным дьяволам».

В отличие от Роберто Мартинеса, отчаянно старавшегося сплотить сборную Бельгии и угодить всем ведущим футболистам, Тедеско поступил консервативно. Экс-наставник московского «Спартака» нашёл общий язык с одним из лидеров национальной команды — Ромелу Лукаку, и выстроил игру через него.

У сборной Словакии резервов намного меньше. Многие с ностальгией вспоминают времена, когда за неё выступал Марек Гамшик. Футболисты такого калибра у «словацких соколов» появятся ещё не скоро, а может, даже больше не появятся никогда. У Франческо Кальцоны жёсткие ограничения.

К Евро-2024 словаки подходят с тремя лидерами — Мартином Дубравкой, Миланом Шкриньяром и Станиславом Лоботкой. Уровень всех остальных футболистов значительно ниже. Многие из них выступают за клубы из топ-5 лиг Европы, но в составе аутсайдеров.