Австрия — Франция: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 17 июня

17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Австрия — Франция. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом «трёхцветных»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.55. Успех австрийцев оценивается в 5.85. На ничью дают коэффициент 4.40.

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Букмекеры считают, что игра Австрия — Франция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.59. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

Назначение главным тренером Ральфа Рангника стало отправной точкой прогресса сборной Австрии. Опытный специалист, которого вполне можно считать основателем знаменитой системы «Ред Булл», переформатировал схему, сделав акцент на физической готовности и удушающем прессинге. При потере мяча команда немедленно вступает в отбор, а не отступает назад, чтобы перегруппироваться.

Реформа имени Рангника полностью себя оправдала. Квалификацию Евро-2024 его подопечные прошли без спадов. В группе с Бельгией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией они набрали 19 очков и заняли второе место в турнирной таблице. Австрия проиграла только один из восьми матчей и добилась этого результата за счёт надёжной обороны, пропустив всего семь мячей.

Франция — явный фаворит не только встречи, но и в целом на Евро-2024. «Трёхцветные» обладают звёздным составом, а Дидье Дешам умеет подстраивать схему под качества своих игроков.

Нападение Франции строится вокруг Килиана Мбаппе. Перешедший в мадридский «Реал» форвард обладает великолепной скоростью и дриблингом, при этом оттягивает на себя основное внимание защиты, открывая пространство для Антуана Гризманна, Усмана Дембеле и Маркуса Тюрама.

Франция триумфально прошла квалификацию Евро-2024. Сборная выиграла семь матчей из восьми, набрала 22 очка и заняла первое место в таблице. Подопечные Дидье Дешама преуспели как в атаке, забив 29 голов, так и в обороне, пропустив всего три мяча. Хотя на фоне звёздного нападения оборона «трёхцветных» выглядит не столь круто, но её надёжность вызывает уважение.