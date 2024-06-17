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Австрия — Франция: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 17 июня

Австрия — Франция: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 17 июня
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17 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Австрия — Франция. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом «трёхцветных»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.55. Успех австрийцев оценивается в 5.85. На ничью дают коэффициент 4.40.

Смотреть матч Евро-2024 Австрия — Франция можно будет на канале «Матч!».

Букмекеры считают, что игра Австрия — Франция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.59. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Назначение главным тренером Ральфа Рангника стало отправной точкой прогресса сборной Австрии. Опытный специалист, которого вполне можно считать основателем знаменитой системы «Ред Булл», переформатировал схему, сделав акцент на физической готовности и удушающем прессинге. При потере мяча команда немедленно вступает в отбор, а не отступает назад, чтобы перегруппироваться.

Реформа имени Рангника полностью себя оправдала. Квалификацию Евро-2024 его подопечные прошли без спадов. В группе с Бельгией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией они набрали 19 очков и заняли второе место в турнирной таблице. Австрия проиграла только один из восьми матчей и добилась этого результата за счёт надёжной обороны, пропустив всего семь мячей.

Франция — явный фаворит не только встречи, но и в целом на Евро-2024. «Трёхцветные» обладают звёздным составом, а Дидье Дешам умеет подстраивать схему под качества своих игроков.

Нападение Франции строится вокруг Килиана Мбаппе. Перешедший в мадридский «Реал» форвард обладает великолепной скоростью и дриблингом, при этом оттягивает на себя основное внимание защиты, открывая пространство для Антуана Гризманна, Усмана Дембеле и Маркуса Тюрама.

Франция триумфально прошла квалификацию Евро-2024. Сборная выиграла семь матчей из восьми, набрала 22 очка и заняла первое место в таблице. Подопечные Дидье Дешама преуспели как в атаке, забив 29 голов, так и в обороне, пропустив всего три мяча. Хотя на фоне звёздного нападения оборона «трёхцветных» выглядит не столь круто, но её надёжность вызывает уважение.

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