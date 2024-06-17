Румыния — Украина: прогноз Алексея Андронова на игру Евро-2024 в Мюнхене

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Украина.

Ставка: Украина не проиграет и ТБ 2.5 за 2.35.

«Стартовый матч для этих команд на Евро. Довольно любопытная группа, в которой, я думаю, и украинцы, учитывая их состав (там большинство игроков основы выступает в серьёзных европейских клубах), и румыны, и словаки тоже рассчитывают пройти дальше.

Я вообще не исключаю, что здесь может сложиться такой вариант, что у всех будет по четыре очка и придётся считать дополнительные показатели. Всё-таки Бельгия выглядит немножко посильнее, хотя, я думаю, её можно зацепить, потому что былое величие этой сборной уже в прошлом. Но о Бельгии в другой раз.

Мне нравится, как играет Украина. Последнее время мне нравится та работа, которую делает Сергей Ребров. Но я не очень уверен в обороне украинской команды. Мне кажется, что вряд ли в этом матче можно рассчитывать на то, что Украина не пропустит.

Короче говоря, мне думается так, что украинцы пропустят. Думаю, что Ребров ставит задачу забить не меньше двух в этом матче. Собственно, кто я такой, чтобы с ним спорить. Поэтому моя ставка – «Украина не проиграет и тотал больше 2.5». Коэффициент на это дикий совершенно – 2.35. Очень хороший коэффициент, поэтому предлагаю его», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».