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Бельгия — Словакия: прогноз Алексея Андронова на игру Евро-2024 17 июня

Бельгия — Словакия: прогноз Алексея Андронова на игру Евро-2024 17 июня
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия – Словакия.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 1.76.

«Бельгийцы, я думаю, понимают прекрасно, что в созвездии трёх восточноевропейских команд они, конечно, являются фаворитами. Да, на самом турнире Бельгия, наверное, уже не такой фаворит. Разговоров про то, что пора бы ей что-то выиграть, уже не слышно. Понятно, что произошла смена поколений. Понятно, что ослабил команду странный конфликт между Доменико Тедеско и Тибо Куртуа. Как мне кажется, из всех футболистов, которые пропускают чемпионат Европы, наверное, отсутствие Куртуа выглядит наименее объяснимым, но мы не находимся в стане бельгийской сборной, поэтому об этом, наверное, говорить не стоит. А так я считаю, что они фавориты.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У словацкой команды есть, конечно, заметные игроки, но в целом ни игра, ни результат на меня как-то не производят впечатления. Да, есть в команде Шкриньяр. Вопрос ещё, в какой он форме. Но бельгийская сборная, я думаю, здесь должна добиваться результата. Причём, скорее всего, они понимают, что результата надо добиваться как можно быстрее, дабы обезопасить себя от какого-то кикса и возможных его последствий.

Поэтому Бельгия с форой (-1) с расходом с коэффициентом 1.76 — таков мой вариант», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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