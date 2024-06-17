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Румыния — Украина: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Румыния — Украина: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Украина.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.68.

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«На Евро пришла пора низовых матчей, и во встрече Румыния – Украина выбираю ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.68.

Для обеих сборных главное сегодня – не проиграть. Тогда в любом случае останутся хорошие шансы на выход в плей-офф с учётом формата турнира и состава группы (со Словакией и Бельгией).

Румыния способна кого угодно затянуть в скучный футбол. Это словно Англия Саутгейта, только с составом в 15 раз дешевле. В 7 из 10 последних матчей этой команды зашёл тотал меньше 2.5 мяча.

Украина играет в более атакующей манере, имеет в составе несколько исполнителей высокого уровня. Но не станет рисковать, а сыграет с оглядкой на защиту. Ожидаю типичный матч сборных, где всё решат ошибки и стандарты, а голов будет не больше двух», — отметил Прокофьев.

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