Бельгия — Словакия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Бельгия — Словакия.

Ставка: победа Бельгии за 1.50.

«Если собирать надёжный (на первый взгляд) экспресс с коэффициентом выше двойки, то что может быть лучше побед явных фаворитов групп над скромными соперниками? Сегодня отличный шанс.

Бельгия выиграла шесть из восьми матчей к отбору Евро и два последних товарняка. Тедеско поставил на здоровую атмосферу в коллективе (убрав токсичного Куртуа) и мастерство лидеров.

Де Брёйне и Лукаку держат уровень, набрались опыта Троссард и Доку. Словакии некому сдерживать столь мощную группу атаки, да и квалификацию эта сборная прошла со скрипом. Пусть вас не смущают семь побед Шкриньяра и компании в отборе на Евро – многие на тоненького, в один мяч и без преимущества по игре. П1 за 1.50, отлично», — отметил Прокофьев.