Австрия — Франция: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Франция.

Ставка: победа сборной Франции за 1.55.

«Франция – очевидный претендент как минимум на финал. Одни только Мбаппе и Тчуамени стоят дороже, чем вся сборная Австрии. Любой результат, кроме уверенной победы команды Дешама, станет сенсацией.

Австрия – команда работяг и обычно хороша в борьбе. Но разница в таланте, классе, мастерстве здесь чудовищная. Остановить французов могут только тактические причуды тренера. П2 за 1.55 – самое то для экспресса.

Все говорят о прогрессе Австрии под руководством Ральфа Рангника, но я не вижу, за счёт чего австрийцы остановят такого соперника. Прессинг, давление? Франция видала и не такое», — сказал Прокофьев.