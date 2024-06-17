Букмекеры предсказали счёт матча Австрия — Франция

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17 июня в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Австрия — Франция. Начало – в 22:00 мск.

Эксперты считают фаворитом «трёхцветных»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.66. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1660 рублей.

Победа сборной Австрии оценивается в 5.85. На ничью дают коэффициент 4.10.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01.

Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.59. Гол в исполнении французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.81.

Наиболее вероятный исход — 1:0 в пользу сборной Франции (6.70). Чуть ниже оценивается вероятность ничьей 1:1 (7.00) и победы французов 2:0 (7.20).

Заключить пари на 2:1 в пользу Франции можно за 8.20, а на нулевую ничью — за 11.0.