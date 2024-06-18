Турция — Грузия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2024

18 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Турция — Грузия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами «лунных звёзд»: поставить на победу сборной Турции можно с коэффициентом 1.80. Это примерно 55% вероятности.

Успех команды Грузии оценён в 5.40 (18%). Ставки на ничью принимаются за 3.70 (27%).

Заключить пари на то, что Грузия не проиграет, предлагают за 2.15.

Аналитики считают, что матч Турция — Грузия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73.

Если забьют турки, сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении сборной Грузии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.