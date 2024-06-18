Турция — Грузия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Грузия.

Ставка: победа Турции за 1.80.

Сборная Турции способна стать одним из главных открытий Евро-2024. Она сильно преобразилась после того, как должность главного тренера занял Винченцо Монтелла. В нападении, которое всегда функционировало хорошо, Монтелла практически ничего менять не стал. Тренер внёс в атаку только несколько незначительных штрихов. И всё заработало.

У грузин шансов на выход из группы гораздо меньше. Они с большим трудом и не без везения добыли путёвку в финальный раунд Евро-2024. На групповом этапе квалификации подопечные Вилли Саньоля победили только Кипр (2:1 и 4:0). Хорошо, что ранее они выиграли группу в Лиге наций и получили возможность попасть на турнир через стыки.

Большие надежды возлагаются на Хвичу Кварацхелию. Он выделяется на фоне остальных техникой, лидерскими качествами и результативностью. Однако этот сезон бывший футболист «Рубина» провёл в разы хуже предыдущего.

В финале отборочного турнира с Грецией Хвича толком ничего не создал и не показал, а до кучи ещё и получил повреждение. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Есть уверенность, что Кварацхелия доставит Винченцо Монтелле немало проблем, но на итоговом результате его старания вряд ли как-то отразятся. Поставить на победу Турции можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.