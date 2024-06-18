Эксперты оценили шансы сборной Португалии начать Евро-2024 с победы

18 июня на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Португалия — Чехия. Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом подопечных Роберто Мартинеса: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 64% вероятности.

Успех команды Чехии оценён в 6.80 (14%). Ставки на ничью принимаются за 4.45 (22%).

Аналитики считают, что матч Португалия — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07.

Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол сборной Чехии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.93, на гол в каждом тайме — за 1.75.