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Румыния — Украина: результат матча Евро-2024, кто победил, какие коэффициенты сыграли

Румыния — Украина: результат матча Евро-2024, кто победил, какие коэффициенты сыграли
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Сборная Румынии разгромила команду Украины в 1-м туре группового этапа Евро-2024 — 3:0. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

На исходе получаса игры Николае Станчу вывел сборную Румынии вперёд. Затем, на 53-й минуте Рэзван Марин удвоил преимущество румын в счёте. Спустя четыре минуты Денис Дрэгуш довёл счёт до разгромного — 3:0.

Букмекеры считали сборную Румынии аутсайдером: ставки на победу подопечных Эдуарда Йордэнеску принимались с коэффициентом 4.30. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 4300 рублей.

На тотал больше 2.5 гола давали 2.30, на победу сборной Румынии всухую — 7.20. Заключить пари на победу Румынии с форой (-1.5 гола) можно было за 10.0.

На точный счёт 3:0 в пользу сборной Румынии был выставлен коэффициент 70.0.

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