Португалия — Чехия: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Чехия.

Ставка: победа Португалии + тотал меньше 4.5 гола за 1.86.

У сборной Чехии состав гораздо скромнее, чем у Португалии. Известные имена есть, но их немного. На слуху Владимир Цоуфал, Томаш Соучек (оба — «Вест Хэм»), Адам Гложек, Патрик Шик и Матей Коварж (все — «Байер»), экс-форвард «Локомотива» Ян Кухта и Антонин Барак («Фиорентина»).

Угроза таится в недооценке «народной команды». Она эффективно использует высокий прессинг и весьма опасна на стандартах. Вопрос только в том, будет ли это работать во встрече с техничными португальцами, которых не удивить давлением и скоростью. Они и сами в этом прекрасны.

Проблема сборной Чехии в том, что, если она пропускает первой, сразу же следует эмоциональное выгорание. Команда начинает демонстрировать посредственный футбол и закономерно проигрывает. В квалификации на Евро-2024 она потеряла очки во встречах с Албанией (0:3 и 1:1), Молдавией (0:0) и Польшей (1:1).

Поставить на победу португальцев в предстоящем матче и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Четыре последние очные встречи закончились именно так, что говорит о значительном преимуществе «команды избранных» в классе.

Благодаря Роберто Мартинесу результативность сборной Португалии возросла, а показатели улучшились. Она выиграла все 10 матчей отбора на Евро-2024, забила 36 мячей, а пропустила только два. Только вот в соперниках было не так много сильных команд. Вскрыть оборону Чехии будет не так просто.