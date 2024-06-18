Эксперты оценили шансы Хвичи Кварацхелии забить сборной Турции

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18 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Турция — Грузия. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитами «лунных звёзд»: поставить на победу сборной Турции можно с коэффициентом 1.80. Успех команды Грузии оценён в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Если забьют турки, сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении сборной Грузии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Ставки на гол футболиста «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, ранее выступавшего за «Рубин», принимаются с коэффициентом 4.00 (25.0). Если Кварацхелия забьёт два года и более, зайдёт коэффициент 19.3.

Наиболее вероятный автор гола — игрок сборной Турции Керем Актюркоглу (3.80).