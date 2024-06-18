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Португалия — Чехия: на хет-трик Роналду дают коэффициент 15.5

Португалия — Чехия: на хет-трик Роналду дают коэффициент 15.5
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18 июня на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Португалия — Чехия. Начало игры — в 22:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами подопечных Роберто Мартинеса: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 64% вероятности.

Успех команды Чехии оценён в 6.80 (14%). Ставки на ничью принимаются за 4.45 (22%).

Ставки на гол форварда сборной Португалии Криштиану Роналду принимаются с коэффициентом 1.80. Если Роналду не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 2.00.

Если Роналду забьёт как минимум дважды, сыграет коэффициент 5.06. Заключить пари на хет-трик нападающего предлагается за 15.5.

Гол Роналду в первом тайме идёт за 3.20, а во втором — за 2.70. Если Криштиану сумеет отличиться в каждом из таймов, зайдёт коэффициент 8.60.

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