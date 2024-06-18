Португалия — Чехия: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

18 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Португалия — Чехия. Начало игры — в 22:00 мск.Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

Некоторые считают, что, несмотря на безупречно проведённую квалификацию, Португалия потерпит фиаско на Евро-2024. По мнению экс-наставника сборной Украины Йожефа Сабо, «команда избранных» станет главным разочарованием турнира. Он заявил, что Криштиану Роналду уже не тот.

В девяти матчах отбора на Евро-2024 Роналду записал на свой счёт 10 голов и отдал одну результативную передачу. Ещё он оформил дубль в недавней товарищеской встрече с Ирландией (3:0). «Команде избранных» и её звёздному лидеру по душе работа с Роберто Мартинесом.

У сборной Чехии состав гораздо скромнее, чем у Португалии. Известные имена есть, но их немного. На слуху Владимир Цоуфал, Томаш Соучек (оба «Вест Хэм»), Адам Гложек, Патрик Шик и Матей Коварж (все «Байер»), экс-форвард «Локомотива» Ян Кухта и Антонин Барак («Фиорентина»).

Угроза таится в недооценке «народной команды». Она эффективно использует высокий прессинг и весьма опасна на стандартах. Вопрос только в том, будет ли это работать во встрече с техничными португальцами, которых не удивить давлением и скоростью. Они и сами в этом прекрасны.

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