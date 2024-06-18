Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Евро-2024 Турция — Грузия

18 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Турция — Грузия. Начало игры — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Сборная Турции способна стать одним из главных открытий Евро-2024. Она сильно преобразилась после того, как должность главного тренера занял Винченцо Монтелла. Итальянская школа воспитала много успешных специалистов, но этот случай особенный.

В нападении, которое всегда функционировало хорошо, Монтелла практически ничего менять не стал. Тренер внёс в атаку только несколько незначительных штрихов. Большой корректировке подверглась игра сборной в защите. Раньше она часто теряла очки из-за простых ошибок в обороне.

У грузин шансов на выход из группы гораздо меньше, чем у турок. Они с большим трудом и не без везения добыли путёвку в финальный раунд Евро-2024. На групповом этапе квалификации подопечные Вилли Саньоля победили только Кипр (2:1 и 4:0). Хорошо, что ранее они выиграли группу в Лиге наций и получили возможность попасть на турнир через стыки.

Чтобы хоть что-то показать на Евро-2024, «крестоносцам» нужно продемонстрировать лучшую игру, как это было в полуфинале и решающем матче отборочного турнира с Люксембургом и Грецией соответственно. Помогут только сумасшедшая самоотдача, выносливость и эмоциональная устойчивость.

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