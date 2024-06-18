Португалия — Чехия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Чехия.

Ставка: победа Португалии и ТБ 1.5 за 1.85.

«Кажется, что в этом матче всё понятно. У Португалии суперсостав, отличный вратарь. Есть великолепная полузащита и классная атака. Есть вопрос относительно токсичности Криштиану Роналду. Как он поведёт себя на этом Евро? На чемпионате мира из-за проблем с Роналду команда немного и потухла.

Сейчас Криштиану играет в Саудовской Аравии, много забивает, а в составе сборной уже воткнул два в ворота Ирландии. Португалии важно правильно использовать набор классных футболистов. Это уже к Роберто Мартинесу.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 2000 рублей за первую ставку!

Португалия должна выигрывать эту группу, и начинать надо с Чехии, а вот чехи как раз проведут этот матч как вкатывание против топ-соперника, а уже два остальных матча и будут максимально важными.

У Чехии молодая команда, но есть и свои звёзды, в том числе Соучек и Патрик Шик. Но всё же основные матчи у Чехии после этой встречи.

Мой прогноз на этот матч такой, что можно рассмотреть победу Португалии с форой (-1,5), но я всё же выберу вариант с победой Португалии при ТБ 1.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»