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Турция — Грузия: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024

Турция — Грузия: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Грузия.

Ставка: победа Турции и ТБ 1.5 за 2.17.

«Для сборной Турции это будет третий чемпионат Европы подряд. На данный момент их лучший результат — бронза ЧЕ-2008, та команда отличалась своей удивительной волей к победе. Команда 2024 года в этом плане не сильно хуже. Пропустив на 94-й минуте, она вполне может забить на 95-й и перевернуть игру.

В своей отборочной группе команда Винченцо Монтеллы заняла первое место, опередив Хорватию, Уэльс, Армению и Латвию. Всё было бы ничего, но результаты последних товарищеских матчей болельщиков пугают. Одна ничья и три поражения, одно из которых случилось со счётом 1:6. Турция — команда настроения, так что на чемпионате Европы могут быть совсем другие результаты.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Грузии уже вошла в историю. Выход на Евро — главное достижение за всю её историю. В своей отборочной группе сборная команда Вилли Саньоля заняла лишь четвёртое место, но благодаря удачной игре в Лиге наций смогла добыть себе путёвку на чемпионат Европы. Ключевыми стали стыковые игры с Люксембургом и Грецией. Первых обыграли 2:0, а вот с эллинами лёгкой победы не получилось. Ничья 0:0 и победа в серии пенальти.

Турция гораздо более опытная и мастеровитая команда, Грузины же уже вписали свои имена в историю страны. Предположу, что именно турецкая команда одержит победу.Победа Турции + тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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