Турция — Грузия: прогноз Романа Гутцайта на матч группы F Евро-2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Грузия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.76.

«Сборная Грузии впервые пробилась на такой солидный турнир, и понятно, что футболисты этой команды будут испытывать колоссальное волнение в момент открытия. Первая игра со сборной Турции, которая тоже в последних товарищеских матчах, точно сказать можно, не блистала. Турки уступили полякам с счётом 1:2 и сыграли в таком достаточно бесцветном матче вничью с итальянцами 0:0. И в принципе, у сборной Турции, если взять последние пять встреч, нет ни одной победы. Так что Турция тоже прекрасно понимает, что начинать этот чемпионат Европы нужно, набирая три очка в матче с дебютантом.

У сборной Грузии я бы ещё обратил внимание на то, что всё-таки достаточно возрастные и медленные центральные защитники. Это и не позволяет команде играть в современный атакующий, прессингующий футбол. То есть сборная Грузии, мне кажется, на этом турнире будет прежде всего отдавать мяч сопернику и рассчитывать на быстрые атаки. Вратарь у Грузии очень хороший. Георгий Мамардашвили уже не первый сезон основной вратарь «Валенсии», который, скорее всего, этим летом перейдёт в какую-то более сильную команду.

Поэтому есть ощущение, что Грузия будет обороняться низким блоком и не позволит Турции создать много моментов у своих ворот. А в голе Грузии я, честно говоря, даже сомневаюсь в том, что он вообще может быть. Поэтому мой прогноз на эту встречу будет тотал меньше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».