Турция — Грузия: ставка Романа Павлюченко на матч группового турнира Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Грузия.

Ставка: победа Турции за 1.75.

«В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют Турция и Грузия. Для меня тут турки являются фаворитами. Для грузин это первый ЧЕ, будет им очень тяжело против такого соперника.

Турция хорошо провела отборочный этап на Евро-2024 в Германии. Команда финишировала первой, опередила таких соперников, как Хорватия и Уэльс – неплохое достижение. Только один раз за всю квалификацию проиграла команда – 0:2 от хорватов. В ответном матче уже турки одержали победу – 1:0.

Но вот подготовительный этап к чемпионату Европы Турция провела не лучшим образом, ни разу не выиграла за четыре матча. Причём в одном из противостояний разгромила её Австрия – 1:6. Зато после этого команда выстояла в матче с Италией (0:0).

А вот Грузия вышла в финальный раунд Евро вообще в первый раз в своей истории. Правда, путь был тяжёлым у команды – в группе она финишировала ниже топ-3, но из-за рейтинга в Лиге наций прошла в стыковые матчи. Там удалось грузинам сперва переиграть Люксембург (2:0), а затем – греков. Причём с Грецией у них всё дошло до серии пенальти, в которой удача была на стороне «крестоносцев» — 1:0.

Товарищескую игру в рамках подготовки к ЧЕ Грузия провела только одну – 3:1 с Черногорией. Я думаю, определённые шансы на этом Евро у команды есть, хотя бы на финиш на третьем месте, а там и будет шанс выйти из группы. Но вот за топ-2 будет тяжело «крестоносцам» бороться. Один из претендентов на эти места – нынешний соперник, Турция. Это крепкая команда, с которой многие в Европе привыкли считаться.

Думаю, турки будут уверены тут в своих силах и надёжны. Ставлю на победу Турции», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».