Турция — Грузия: ставка Александра Мостового на игру группы F чемпионата Европы — 2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Турция — Грузия.

Ставка: ничья за 3.75.

«Турция и Грузия сыграют в рамках 1-го тура чемпионата Европы 18 июня. Интересная игра, довольно непредсказуемая. Кажется, что турки с большим опытом участия в международных турнирах должны тут побеждать. Но и грузин со счетов совсем сбрасывать не хочется, у них есть исполнители качественные, способные принести очки команде.

Если бы не последние товарищеские матчи Турции, можно бы было её считать фаворитом этой пары и главным претендентом на второе место в группе F. Ведь, помимо Португалии, в соперниках у команды ещё Чехия. В таких условиях вполне «лунные рыцари» могли бы побороться за второе место. Тем более что в квалификации у них особых проблем не возникло.

Но, конечно, при любых прогнозах нельзя игнорировать последние матчи, которые провёл коллектив. А они у Турции были совершенно не впечатляющие – ни одной виктории в четырёх товарищеских встречах, всего одна ничья, пусть и с сильной Италией (0:0). Проиграли турки довольно равным противникам – 0:1 от Венгрии, 1:6 с Австрией и 1:2 с Польшей. Так что к этой команде сейчас есть определённые вопросы.

На другой чаше «весов» — Грузия, которая имеет противоположные результаты. Отборочный этап команда провела, скорее, неудачно. Ведь её финишная позиция – четвёртая. Даже за третье место сборная проиграла борьбу Норвегии. Однако из-за рейтинга в Лиге наций «крестоносцы» всё равно попали в стыки, где уже своего не отпустили – прошли Люксембург и Грецию.

После двух побед в стыковых встречах Грузия ещё и выиграла у Черногории – 3:1. Так что у команды уже идёт серия из трёх побед кряду. В любом случае в хорошем настрое приехали грузины на свой первый финальный раунд Евро.

Уверен, что первый матч на чемпионате Европы для обоих соперников будет тяжёлым. Турция часто участвует в групповых этапах Евро, иногда добивается успехов в них. Но и Грузию не стоит недооценивать. Тот же Хвича может решить исход встречи в пользу «крестоносцев». Всё-таки поставлю тут на боевую ничью», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».