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Турция — Грузия: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 в Дортмунде

Турция — Грузия: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 в Дортмунде
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Турция – Грузия.

Ставка: победа Турции за 1.75.

«Сборная Турции всегда едет на финальные раунды таких турниров с воодушевлением. Но сейчас команда итальянского специалиста Винченцо Монтеллы, хотя и вышла на Евро напрямую, в контрольных матчах явно не блещет. Одно поражение от Австрии 1:6 чего только стоит! Но это всё турецкий менталитет. Ну не любят они выкладываться в товарищеских поединках.

Сборная Грузии впервые в своей истории пробилась в финальный раунд чемпионата Европы, что уже стало огромным достижением. Француз Вилли Саньоль, который возглавил грузин в феврале 2021 года, бесспорно, вместе со своими подопечными добился грандиозного триумфа. Хотя в группе Грузия заняла предпоследнее место, её время пришло в плей-офф. Там южане обошли Люксембург и по пенальти переиграли Грецию. А в последнем контрольном поединке перед чемпионатом Европы грузины обыграли в гостях Черногорию – 3:1. И у них есть Хвича Кварацхелия.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В эмоциональном плане Грузия сейчас находится на высоком уровне, но за Турцией стоит опыт. Это и станет решающим», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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