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Турция — Грузия: прогноз Тимура Журавеля на игру группового этапа Евро-2024 18 июня

Турция — Грузия: прогноз Тимура Журавеля на игру группового этапа Евро-2024 18 июня
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Грузия.

Ставка: гол Хвичи за 4.00.

«Я не очень верю в победу Грузии, не совсем уверен, что получится зацепиться за очки.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что Грузия будет играть сугубо от обороны, но выбегать и убегать Хвича точно будет, а значит, есть шансы на голы. Находясь в Тбилиси, я не могу поставить на что-то другое, кроме как на гол Хвичи Кварацхелии. Убегать будут, забьют. Возможно, проиграют, но вот такой локальный праздник у них будет. Смелый, но очень эмоциональный прогноз», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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