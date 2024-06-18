Турция — Грузия: прогноз Тимура Журавеля на игру группового этапа Евро-2024 18 июня

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Евро-2024 Турция — Грузия.

Ставка: гол Хвичи за 4.00.

«Я не очень верю в победу Грузии, не совсем уверен, что получится зацепиться за очки.

Думаю, что Грузия будет играть сугубо от обороны, но выбегать и убегать Хвича точно будет, а значит, есть шансы на голы. Находясь в Тбилиси, я не могу поставить на что-то другое, кроме как на гол Хвичи Кварацхелии. Убегать будут, забьют. Возможно, проиграют, но вот такой локальный праздник у них будет. Смелый, но очень эмоциональный прогноз», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».