Прогноз Александра Вишневского на группу F Евро-2024

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на группу F Евро-2024.

Ставка: Португалия забьёт ТБ 5.5 гола в группе за 1.80.

«Группа F, в которой мы доходим до команды, которой больше всего повезло с жеребьёвкой турнира. Безусловно, это сборная Португалии. Команда вместе с Криштиану, который очень голоден всегда до забитых мячей, в этой группе может накосить много голов. Я бы хотел сконцентрироваться на ставке на тотал больше по забитым голам у сборной Португалии в групповом этапе. Во-первых, они могут много забить сборной Грузии, во-вторых, остальным соперникам по группе португальцы могут тоже забить далеко не по одному разу, это, соответственно, сборной Турции и Чехии. Коэффициент на то, что в ворота этих трёх соперников португальцы забьют больше 5.5 гола, 1.80.

Сборной Португалии повезло не только с группой, а ещё и больше всех повезло с наиболее вероятным путём в плей-офф. Дело в том, что для начала португальцы, если они займут первое место в этой группе, то в 1/8 финала они встретятся с обладателем третьего места в какой-либо из других групп. И если они выходят, то в четвертьфинале они встречаются, скорее всего, с победителем гипотетического матча Нидерланды – Украина. Поэтому я поставлю на то, что Португалия выйдет в полуфинал, с коэффициентом 2.50», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».