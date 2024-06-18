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Португалия — Чехия: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Европы — 2024

Португалия — Чехия: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Европы — 2024
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Португалия — Чехия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1) за 1.82.

«Португалия и Чехия закроют 1-й тур Евро-2024. Конечно, португальцы обязаны тут побеждать. Чехи им не соперники. Как, впрочем, и Турция с Грузией. Думаю, доминирующую победу чемпионов Европы 2016 года мы увидим.

Португалия явно идёт за трофеем. И, в принципе, всё для этого у команды есть. Роналду – не единственный, кто способен решать исход встречи. Тут и Фернандеш, и Феликс, и Леау, и другие звёзды европейского футбола. В квалификации Евро команда Мартинеса уже показала свой настрой, выиграв во всех 10 турах.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Правда, возникли некоторые проблемы у португальцев в товарищеских матчах. Дважды коллектив в 2024 году проиграл – 0:2 от Словении и 1:2 от Хорватии. Но в других встречах были победы над Финляндией (4:2) и над Ирландией (3:0). Так что к этому Евро команда Мартинеса подходит в непонятной форме, но точно с явным настроем побеждать и выходить в плей-офф минимум.

А вот Чехия последние матчи провела намного лучше соперника – четыре победы в четырёх товарищеских матчах. В том числе были и сложные победы над равными противниками – 2:1 с Норвегией и с Арменией.

В квалификации чемпионата Европы чехи выступили неплохо – финишировали вторыми, только по дополнительным параметрам уступив Албании. Зато сумела команда оторваться от Польши, которой пришлось пробиваться в финальный этап через стыки.

Но слишком много про чехов рассуждать я тут не вижу смысла. Португалия – фаворит их группы. В этой паре у неё проблем возникнуть не должно. Тем более Роналду точно не даст своим партнёрам по команде легкомысленно отнестись к этой игре», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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