Португалия — Чехия: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 18 июня

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Португалия — Чехия.

Ставка: победа Португалии и ТБ 2.5 за 2.25.

«Португальцы не пропустили ни одного чемпионата Европы с 1996 года. С тех пор были и бронзовые и серебряные медали, а главное, в 2016-м случилась долгожданная победа. Отбор на этот Евро не стал для команды Роберто Мартинеса проблемой. 10 побед из 10, 30 очков, первое место, сборная в очередной раз подтвердила, что является одной из лучших на континенте.

Однако товарищеские матчи в 2024 году вызвали у болельщиков вопросы. Пять матчей, два из которых — со Словенией и Хорватией — закончились поражениями. Особое внимание португальцам стоит обратить на линию обороны: в трёх матчах они пропустили по два мяча, не лучший показатель для одного из претендентов на Евро.

Сборная Чехии в своей группе отборочного турнира заняла второе место. Четыре победы, три ничьих и одно поражение позволили команде позволили чехам набрать 15 очков. Лишь по дополнительным показателям они уступили Албании, но тоже без особых проблем отобрались на европейский чемпионат.

В летних товарищеских матчах Чехия одержала две победы: 7:1 над Мальтой и 2:1 над Северной Македонией. Во всех четырёх матчах в 2024 году команда пропускала, хоть соперники и не были топ-уровня. Обе команды любят играть в атаку, но часто забывают про оборону, скорее всего, нас ждёт результативный матч. Португалия сильнее и, главное, стабильнее, поэтому предлагаю выбрать ставку: победа Португалии + тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».