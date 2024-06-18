Португалия — Чехия: ставка Игоря Семшова на матч группы F чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Португалия – Чехия.

Ставка: победа Португалии и ТБ 2.5 за 2.23.

«Сборная Португалии выигрывала чемпионат Европы в 2016 году и не против повторить это достижение в Германии. В составе Роберта Мартинеса есть и Криштиану Роналду, и Пепе, и Бруну Фернандеш, и Нуну Мендеш. И перед стартом на Евро они хорошо размялись дома в противостоянии с Ирландией – 3:0. А сборную Чехии португальцы обыгрывают в четырёх последних матчах начиная с 2008 года с общим счётом 10-1.

Чехи уверенно пробились в финальный раунд чемпионата Европы, а затем хорошо к нему подготовились. В заключительном контрольном поединке подопечные Ивана Гашека обыграли дома сборную Северной Македонии – 2:1. Да, у чехов нет ярких звёзд, но они сильны своим коллективом. Конечно, на дворе сейчас не 1996 год, время Недведа, Шмицера и Поборски уже давно ушло и чехам будет очень сложно сдержать своего первого соперника. Будет результативный матч и победа Португалии», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».